Türkiye otomotiv pazarı, pandemi ve ardından yaşanan çip ve lojistik krizlerinin etkilerini azalarak yaşamaya devam ediyor.

Markaların en büyük problem olarak gördüğü tedarik sorunları devam etse de pazardaki satın alma iştahı güçlü şekilde kendini hissettiriyor.

Otomotiv veri şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Türkiye otomotiv pazarının mayıs ayında da yüksek bir performans sergilediğini söyledi.

MAYIS'TA REKOR BEKLENTİSİ

Sıfır kilometre araç pazarının mayıs ayında 110 bin adet üzeri bir satış hacmine ulaşacağını kaydeden Yalçın, "Bugüne kadarki en yüksek mayıs ayı satışı, 93 bin 904 adetle 2016 yılında gerçekleşmişti. Türkiye pazarının mayıs ayı ortalaması da 66 bin adet seviyesinde. Dolayısıyla bu 110 bin adetlik satış, Türkiye otomotiv sektörünün tüm zamanlarda ulaştığı en yüksek mayıs ayı satışı olacak" dedi.

Yalçın, markaların çoğunun tedarik ve lojistik krizini genel olarak aştığına değinerek, "Mayıs ayıyla birlikte ilk 5 aylık satışlar da yarım milyon adete çok yaklaşacak. Bu da Türkiye otomotiv pazarının toplamda yılı 1 milyonluk satışla kapatmasını oldukça mümkün hale getiriyor. Bu sene sıfır kilometre araç pazarı eğer şimdiki gibi sürekli tedarikle desteklenirse 1 milyon ve üzeri bir pazar bizi bekliyor diyebiliriz" öngörüsünü paylaştı.

Yalçın'ın işaret ettiği 1 milyon adetlik pazar büyüklüğü, 2022'de Türkiye'de 783 bin 283 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştiği göz önünde alındığında, 1 yılda en az yüzde 28 büyümeye işaret ediyor.

'DÖVİZDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ OTOMOBİL ALDIRDI'

Tüketicilerin kredi bulamadığına işaret eden Hüsamettin Yalçın, "Kredi bulunamadığı için hem sıfır kilometre hem de ikinci el araçlarda tüketici peşin alıma yöneldi. Bu da otomobilin artık bir yatırım aracı olduğuna dair güçlü bir ibare" dedi.

Yalçın, otomobilde bir senedeki fiyat artışının yüzde 90’ı bulduğunu bildirerek, "İnsanlar seçim sonrası dövizde yükselme beklediği için yeni araç alımına gidiyorlar. Ayrıca gayrimenkul alamayanlar da otomobile yöneldi. İkinci el de çok canlı. Arz arttığı için ikinci elde fiyatlar da artıyor. İlk 5 aylık dönemde sıfır kilometre araç satışındaki fiyat artışı yüzde 17, ikinci elde ise yüzde 48 oldu" şeklinde konuştu.

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