"KUSURLARIMLA VARIM" DEMİŞTİ

Çocukluğunda geçirdiği bir kaza sonucu kolunda yanık izi kalan Cansu Tosun, daha önce konuyla ilgili "Ben bu kusurlarımla varım. Dayatılan o güzellik anlayışında yokum" diye konuşmuştu.

İki yaşında kolunu kaynar süte sokması sonucu oluşan yara izinden utanmadığını belirten Tosun, "Her zaman kolumdaki yara izini beni özel kılıyormuş gibi ya da güç katıyormuş gibi hissettim. Ama insanlar yara izim için genelde 'Şurada iyi bir doktor var denesene' diyordu. Sanki gizlemem, saklamam gereken bir şeymiş gibi. Çok garip bir duygu, ben değiştirmek istemiyorum ki!" ifadelerini kullanmıştı.