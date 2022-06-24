Cansu Taşkın'ın makyajsız hali olay oldu

Taşkın'ın makyajsız görüntüsü sosyal medyada yine çok konuşuldu. Ünlü manken, kendisine gelen kötü yorumlara sitem etti. Taşkın, "Beni eleştirenlerin yüzde 90’ı kadın. Bu kadının kadına yaptığı şiddettir!" ifadelerini kullandı.