Cansu'nun amcası: Bu bir cinayet

Düzce’de, çarşamba günü D-100 Karayolu Çilimli sapağı mevkiinde meydana gelen kazada, hasta almaya giden özel hastaneye ait ambulansın otomobile çarpması sonucu araçtan fırlayan Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sosyal Hizmetler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Cansu Gümüş hayatını kaybetti, annesi Fatma Gümüş ve yengesi Huriye Yıldız ise yaralandı.
Kazanın ardından gözaltına alınan ambulans sürücüsü Sinan Bütünoğlu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Özel hastaneye ait ambulansın içerisinde hasta olmamasına rağmen aşırı hızlı giderek kırmızı ışıkta geçmesi ise ailenin tepkisine neden oldu.
Baba Nuri Gümüş kızının acısına dayanamayıp zaman zaman sinir krizi geçirirken, kaza sonrası olay yerine ilk gelenler arasında olan ve hayatını kaybeden kişinin yeğeni Cansu Gümüş olduğunu öğrenen Recep Gümüş üzüntüye boğuldu.
Yeğeni Cansu’nun hayalleri olduğunu ifade eden Recep Gümüş, “Kızımız okuyordu. Çok hayalleri vardı. 2 yıl okudu 2 yıl daha okuyacaktı. Sınavlarını geçti, her şeyini bitirdi. Güzel bir kızdı. Hayalleri çok büyüktü. Etrafında çok sevilirdi. Kimseyi üzmeyen bir evladımızdı. Biri kötü bir şey söylese bile ona kötü davranmayın diyordu. Melek gibi bir evladımızdı. Mekanı cennet olsun. Allah inşallah dualarımızı kabul eder." dedi.
‘SUÇLULARIN CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUZ’
Ambulans sürücüsüne tepki gösteren Recep Gümüş, “Bu bir cinayet. Ambulans kullanmaya yetkisi olmayan adamı ambulans veriyorlar. Devletimizin bunları takip etmesi gerekiyor. Bunların kontrolü yok mu? Bu resmen cinayet, 131 kilometre hızla vuruyor. Sen ambulanssın tamam ama içinde hasta yok. Nereye gidiyorsun? Hukuk mücadelemizi başlattık. Sonuna kadar evladımızın peşinde olacağız. Biz suçluların cezasını çekmesini istiyoruz. Gereken her şeyi yapacağız. Bizim acımız büyük. Biz başka bir şey diyemiyoruz." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!