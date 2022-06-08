Kırmızı ve beyaz renkli bikinisiyle objektif karşısına geçen Dere, çekilen fotoğraflarını da "Ve tatil başlar." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören 41 yaşındaki oyuncu, nerede tatil yaptığını ise belirtmedi.