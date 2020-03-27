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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; bir süredir evinde kendisini karantinaya alan oyuncu Cansu Dere, önceki gün evinde beslediği kedilerini veterinere gönderdi. Şoförüne talimat veren Dere, önlem amaçlı dışarı çıkmadı.

Kedilerinin hasta olup olmadığı bilinmezken, Cansu Dere'nin bir süre daha evinden çıkmayacağı öğrenildi.

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