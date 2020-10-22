Cansu Dere kimdir?

CANSU DERE KİMDİR?

14 Ekim 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 40 yaşındaki başarılı oyuncu Anne tarafından İzmir, İstanbul ve Selanik kökenli, baba tarafından ise Bulgaristan kökenlidir. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1.76 boyunda olan güzel oyuncu 2000 yılında Miss Turkey 3. güzeli oldu ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nü yarıda bırakarak mankenlik mesleğine ağırlık vermiştir. Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan ve Dilek Hanif gibi moda tasarımcılarının defilelerinde yer almıştır. ITKIB'nin tüm yurt dışı organizasyonlarında Türkiye'yi temsil eden Cansu Dere, 2002 ve 2003 yılları arasında Paris'te çeşitli defilelere katılmış ve birçok önemli fotoğrafçıyla çalışmalar gerçekleştirmiştir.

CANSU DERE KARİYERİ

2000 yılında televizyon dünyasına girmiştir. İlk sunuculuk deneyimini Kanal D'deki Çocuk ve Müzik programıyla yaşamıştır. Ardından 2004 yılında Show TV'de yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışmayı sunmuştur. NTV'de yayınlanan Life Style Moda programında sunuculuğun yanı sıra editörlük de yapmıştır. 2005'te yine NTV'de N Moda programının sunuculuğunu üstlenmiştir.

2004'te Hilal Saral'ın yönettiği Nazan karakterini oynadığı Metro Palas adlı diziyle oyunculuğa adım atmıştır. Daha sonra Türkan Derya'nın yönettiği Alacakaranlık adlı dizide Irmak Bozoğlu karakterini canlandırmıştır. 2005 yılında Zeynep Günay Tan'ın yönettiği Güz Yangını dizisindeki Ceylan rolüyle dikkatleri çeken Dere, bu dönemde Çağan Irmak'ın TV filmi formatında çektiği Kabuslar Evi filminde köylü Esma karakterini oynamıştır.

2006-2008 yılları arasında Sıla isimli dizide Mehmet Akif Alakurt ile birlikte başrol oynayarak popülerliğini arttırmıştır. Sıla karakteri ile yer aldığı dizi ile hayran kazanmaya başlamıştır. 2007`de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı Son Osmanlı Yandım Ali adlı, Defne karakterini oynadığı dönem filmi 1 milyonun üstünde seyirci tarafından izlenmiştir. 2009 yılında Acı Aşk adlı, Onur Ünlü'nün senaryosunu yazdığı,Taner Elhan'ın yönettiği bir filmde rol almıştır. Halit Ergenç, Songül Öden ve Ezgi Asaroğlu ile başrolleri paylaştığı filmde Oya adlı bir fotoğrafçıyı oynamıştır.

2009'da döneme damgasını vuran Ezel dizisindeki Eyşan rolü ile daha da ünlenmiştir. Yine 2009 yılında Totally Spies:Casus Kızlar Her şey Nasıl Başladı? filminde Alex ve Mandy karakterlerini seslendirmiştir. 2010'da Yahşi Batı filminde Mary Lou karakterini oynamıştır.

2011'de Serdar Akar'ın yönettiği 3. sinema filmi Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'ü çekmiştir. Filmde Songül isimli bir polisi canlandırmıştır. 2012'de El Yazısı filminde yine başrolü üstlenmiştir. Dere bu kez küçük bir kasabada eczacılık yapan Zeynep rolünü üstlenmiştir.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde İranlı Firuze karakteri ile yer almıştır. 2016 Ekim'inde Star TV'e yayınlanmaya başlayan Anne dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 2018 yılında Haluk Bilginer ile başrolü paylaştığı internet platformu olan puhutv'de yayınlanan Şahsiyet dizisinde Nevra Elmas karakterini canlandırmıştır. 2019'da ise Tolga Sarıtaş ile başrolünü paylaştığı FOX'da yayınlanan Ferhat ile Şirin dizisinde Banu Karalı karakterini canlandırmıştır fakat proje fazla uzun sürmeyip 6. bölümünde final yapmıştır. 2020 yılında ise Caner Cindoruk ile başrolü paylaştığı Kanal D'de yayınlanmaya başlayan İngiliz yapımını Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya Arslan karakteri ile oyunculuk hayatına devam etmektedir.