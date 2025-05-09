Cansız bedeni bulunmuştu, bir kişi tutuklandı
Konya'nın Ilgın ilçesinde 30 yaşındaki Mehmet Emin Kara'nın kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden birisi tutuklandı
Konya'nın Ilgın ilçesinde 30 yaşındaki Mehmet Emin Kara'nın cansız bedeni bulunmuştu.
Olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, O.K. ve kardeşi A.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerden O.K'nin olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kardeşlerden O.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.K. ise serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Ilgın ilçesinde 4 Mayıs'ta yakınlarının kayıp ihbarı yapması üzerine jandarma ekiplerince Mehmet Emin Kara'nın (30) otomobili, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulunmuştu.
Arama çalışmaları neticesinde bölgeye yakın bir noktada Kara'nın toprağa gömülü haldeki cesedi bulunmuştu.
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