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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğuldu | Son dakika haberleri

        Cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğuldu

        Antalya'da arkadaşını evinde cansız bir halde bulan 40 yaşındaki Şahin B. derhal polise haber verdi. Polis ekipleri, kapıyı açamayınca itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Hayatını kaybeden 36 yaşındaki Samet İçlek'in babası gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 23:35 Güncelleme: 22.06.2024 - 23:35
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        Cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğuldu
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        Antalya'da Şahin B. (40), köpeğini gezdirmek için evden çıkıp akşam döndüğünde, arkadaşı Samet İçlek'i (36) kanepenin üzerinde yarı çıplak ölü buldu.

        Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 121 Sokak’taki 7 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Şahin B., sabah erken saatlerde köpeğini gezdirmek için evden çıkarken, arkadaşı Samet İçlek'i evde bıraktı.

        PANİĞE KAPILIP 112'Yİ ARADI

        Eve gelen Şahin B., arkadaşı Samet İçlek'in kanepede yarı çıplak hareketsiz yattığını görünce paniğe kapılıp, kapıyı kilitleyerek evden çıktı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        Polis ekipleri, kapıyı açamayınca itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Yapılan incelemede Samet İçlek'in hayatını kaybettiği belirlendi. İçlek'in öldüğünü haber alarak, olay yerine gelen ve isimleri öğrenilemeyen babası ile dayısı gözyaşına boğuldu.

        Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Samet İçlek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İçlek'in yemeğinin ise sehpanın üzerinde olduğu belirtildi. Şahin B. olayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, soruşturma devam ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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