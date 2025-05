Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için 22 film yarışacak

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 78'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali kapılarını açtı.

Festival Juliette Binoche'un başkanlığındaki jürinin tanıtımı, Ukrayna'ya ithafen üç filmlik bir seçki ve açılış filmi olan Amélie Bonnin'in Fransız yapımı romantik filmi Leave One Day ile başladı.

Jüri başkanı Juliette Binoche ve jüri üyeleri Carlos Reygadas, Payal Kapadia, Leila Slimani, Halle Berry, Jeremy Strong, Dieudo Hamadi, Alba Rohrwacher ve Hong Sang-soo

Açılış töreninde, 'Taxi Driver'ın Cannes'da Altın Palmiye kazandığı 49 yılın ardından, Robert De Niro'ya Onursal Altın Palmiye takdim edildi.

Cannes ayrıca nostaljik bir dokunuşla açılışını taçlandırdı. Charlie Chaplin'in The Gold Rush (Altına Hücum) filminin restore edilmiş hali, filmin 100. yılına özel olarak gösterildi.

Fransız Rivierası'nda gerçekleşen görkemli 12 günde Mission: Impossible – The Final Reckoning, Spike Lee imzalı Highest 2 Lowest ve Ari Aster’in Eddington gibi filmlerin gösterimleri gerçekleşecek.

BÜYÜK ÖDÜL İÇİN 22 FİLM YARIŞACAK

Juliette Binoche'un başkanlık ettiği ve jüri üyeleri arasında Halle Berry ve Jeremy Strong'un bulunduğu festivalin büyük ödülü Altın Palmiye için 22 film yarışacak.

Bu filmler arasında Wes Anderson'dan The Phoenician Scheme, Richard Linklater'dan Nouvelle Vague, Lynne Ramsay'den Die, My Love, Joachim Trier'den Sentimental Value, Kelly Reichardt'tan The Mastermind, Oliver Hermanus'tan The History of Sound, Julia Ducournau'dan Alpha ve Jafar Panahi'den A Simple Accident yer alıyor.

ÜNLÜ OYUNCULAR YÖNETMENLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Cannes'ın Un Certain Regard bölümünde, üç ünlü oyuncu yönetmenlik kariyerlerine ilk adımlarını atacak: Harris Dickinson Urchin, Kristen Stewart The Chronology of Water ve Scarlett Johansson Eleanor the Great ile yönetmen koltuğuna oturuyor.

Cannes Film Festivali, kapanış ve ödül töreninin ardından 24 Mayıs'ta sona erecek.