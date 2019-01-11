İngiliz oyuncu Chris Hughes, geçtiğimiz kasım ayında testis kanserine karşı farkındalık yaratmak amacıyla This Morning programına çıkmıştı. Ünlü oyuncunun kardeşi Ben Hughes'a testis kanseri teşhisi konuldu.

Ünlü oyuncu, hastalığa dikkat çekmek için programa katılmış, canlı yayında testislerini muayene ettirmişti. Eleştirilere maruz kaldığı kadar pek çok kişinin takdirini de toplayan Hughes'ın kardeşine, bu programdan bir gün sonra testis kanseri teşhisi konuldu.

The Irish Sun'da yer alan habere göre; Hughes, bu üzücü haberi Instagram hesabından, kardeşiyle beraber çocukken çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak duyurdu.

Ünlü oyuncu şunları yazdı: "Üzücü bir gün. Kardeşime bu öğleden sonra testis kanseri teşhisi konuldu."

Testis kanserinin sessiz bir katil olduğunu söyleyen Chris Hughes, "Erkeklerin bunu fark etmeleri ve kendilerini düzenli kontrol etmeleri gerekir. 10 saniye sürüyor, lütfen yapın" dedi.