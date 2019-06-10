2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız'da Şenol Güneş ve İrfan Can Kahveci basın toplantısında açıklamalar yaptı.

İrfan Can Kahveci ve Şenol Güneş'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İrfan Can Kahveci: Dün üzücü bir olay yaşandı. Ama bizim insanımızın her zamanki gibi misafirperver davranacağını ve Türkiye'de onları güzel ağırlayacağını düşünüyorum.

"Biz sahanın içerisine konsantre ve motiveyiz, saha dışıyla yetkililer ilgilenecektir. Biz, Fransa galibiyetini taçlandırmak istiyoruz. Fransa'yı yendik, İzlanda'yı da yeneceğimizi düşünüyorum"

"ŞEHİR BÜYÜMÜŞ ANCAK KAFALAR KÜÇÜLMÜŞ"

ŞENOL GÜNEŞ: Futbola dostluk, ırk, dil, din ayrımı olmadan bir olgu olarak bakıyoruz. İzlanda Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda sempati topladı. Her ülkenin olduğu gibi onların da büyük bir hikayeleri vardır. Ben 43 seneden sonra buraya geldim. Şehir çok büyüdü ama belli ki kafalar küçülmüş. İzlanda temiz bir ülkeydi, saf, insanları sıcak ve samimiydi. İzlanda hakkında hep iyi izlenimlerimiz vardı ama bu değişmiş.

"BU OLAYLAR NEREDE YAPILIRSA YAPILSIN KARŞISINDAYIM"

"Biz neyin peşindeyiz ya? 2 tane memurun yaptığı terbiyesizliği mi konuşacağız? Ben 53 yıldır futbolun içindeyim. İnsan X-ray cihazına koyulmaz. Pasaportu aldı, bana sallıyor. Ne bakıyorsun diyor. Ne yapmak istiyorsunuz. Bu olaylar insani değerleri düşürür! Bu tür olaylar, nerede yapılırsa yapılsın karşısındayım"

"BİZ BÜYÜK BİR MİLLETİZ VE KÜÇÜK ŞEYLERLE UĞRAŞMAYIZ"

"Rakip oyuncu, 'Daha önce Konya'da da bize bu yapıldı' dedi, yapıldıysa, o da terbiyesizliktir. Nerede olursa olsun, buna karşıyım. Orada yapıldı diye burada yapıldıysa, daha da çirkin. Biz büyük bir milletiz ve küçük şeylerle uğraşmayız. Fikstür yapılırken, İzlanda iki maç üst üste evinde oynuyor, ben bunu konuşmadım. Niye başkasına yapılmadı? Sizi koruyorlar zaten, ben bunları konuşmadım"

"30-40 YIL ÖNCEKİ ŞEYLERİ YAPMAMAK LAZIM"

"6 buçuk saat yol geldik, günü devamlı yolda geçirdik. Bunu onlar da biliyorlar, planlama o şekilde yapılıyor. Yol uzadıkça, jet lag olma durumu oluyor. 2-3 saat orada kaldık. 30-40 yıl önce rakibi rahatsız etmek için yapılanlar vardı, bunları artık yapmamak lazım."

"KURALDAN BAHSEDİLİYOR, KURAL NEDİR? SAATLERCE BEKLETMEZSİNİZ. BELLİ Kİ BU TEMBİHLİ BİR ŞEY"

"Yanlışları söyleyerek, kimseyi üzmek istemiyorum artık. Bana komik geldi, kasıtlı yapıldığı belli oldu. Hala konuşunca, biz hataya düşüyoruz. Kuraldan bahsediliyor, kural nedir? Vatandaşı normal prosedür ile geçirirsiniz, saatlerce bekletmezsiniz. Adam fırça ile gelmiş, bıçakla da gelebilir. Ona müsaade etmemek lazım. Ben bunları konuşmak istemiyorum. Saha dışındaki eksikleri İzlandalı yetkililer öğrendiğinde inanıyorum ki üzülecekler. Bir ülkeye giriyorsunuz, kamerayı alıyorlar, elinizdeki telefonu alıyorlar. Bu niçin alınır? Bu belli ki tembihli bir şey."

"YARIN KAZANIRSAK YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE AVANTAJIMIZ OLUR"

"Taşları basamak olarak kullanmak da var, takılıp düşmek de var. Biz takılıp düşmek istemiyoruz. Yarın iyi bir rakiple zor bir maç oynayacağız. Kazanırsak yüzde 70'in üzerinde avantajımız olur"

SAKATLIK DURUMLARINI AÇIKLADI

"Emre, Hakan, Mahmut ve Dorukhan'ın son durumunu idmana bakıp değerlendireceğiz. Tüm Türkiye başarı bekliyor, biz de elimizden gelen gayreti gösterip, hak ettiğimiz sonucu almak istiyoruz"

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