Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu'nda İzlanda ile oynayacağı karşılaşma öncesinde, Keflavik Havaalanı'nda karşılaştığı güvenlik aramasıyla ilgili yaşanan tartışmalar devam ediyor.

Son olarak İzlanda'daki tüm havaalanlarını yöneten Isavia isimli kurumdan yapılan açıklamada, güvenlik aramasının uluslararası bir zorunluluk olduğu ve kurallardan herhangi bir muafiyet gösterilmeyeceği belirtildi.

Isavia'nın açıklamasında, Türk Milli Takımı'nın kalkış noktasının Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı üyesi bir ülkenin havaalanı olmadığı ve bu nedenle Isavia'nın bu nedenle güvenlik aramalarını yapmak zorunda olduğu bildirildi. Şirket, aramaların normalden uzun sürmesinin nedeni olarak ise Milli Takım kafilesinin çantalarında fazla sayıda sıvı ve elektronik eşyanın yer almasını gösterdi.

Öte yandan Isavia, Türk Milli Takımı'nın Keflavik Havaalanı'nda iddia edildiği gibi 3 saat beklemediğini söylerken, Milli Takım kafilesinin 19.40'ta iniş yaptığını ve 21.00'da havaalanından ayrıldığını, toplamda havaalanında 80 dakika geçirdiğini duyurdu.

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, havaalanında yaptığı canlı yayında 3 saattir havaalanında bekletildiklerini söylemişti.

İzlanda Dışişleri Bakanlığı'nın da Ankara'nın tepkisi üzerine konuyla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

EMRE'YE FIRÇA TUTAN KİŞİ BELÇİKALI ÇIKTI

Öte yandan Milli Takım'ın İzlanda seferine damga vuran bir diğer konu olan Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan kişinin de kimliği belli oldu.

İzlanda basını kişinin kimliğini açıklarken, gazetecilerin mikrofonları arasında tuvalet fırçasını uzatan kişinin Belçikalı olduğu bildirildi.

Kimliğinin açıklanmasının ardından Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan kişinin sosyal medya hesaplarına Türk futbolseverler binlerce mesaj yazdı.