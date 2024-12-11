UEFA Avrupa Ligi puan durumu 12 Aralık 2024: Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 6. hafta maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ülke puanı adına kritik maçlara çıkıyor. Bu yıl yeni formatında oynanan Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz 8 maça çıkacak. Peki, Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada? İşte 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi puan durumu...
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UEFA Avrupa Ligi puan durumu... UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları oynanıyor. Bu sene lig formatında oynanan Avrupa Ligi'nde 36 takım mücadele veriyor. 8 maçın sonunda ilk 8'e giren takımlar, direkt son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları sebebiyle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan durumundaki sıralaması ve güncel puan durumu merak konusu oldu. Fenerbahçe Athletic Bilbao'yu konuk ederken, Galatasaray Malmö deplasmanında, Beşiktaş ise Bodo Glimt karşısında puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacak. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir ise sahasında Heindenheim konuk edecek. Peki, Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte detaylar...
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UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU 2024-2025
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puanla 3. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 haftada aldığı 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puanla 14. sırada yer alıyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta sonunda topladığı 6 puanla 15. sırada yer alıyor.
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FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ
11 Aralık Çarşamba
18.30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao
23 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Lyon
30 Ocak Perşembe
23.00 Midtjylland - Fenerbahçe
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UEFA AVRUPA LİGİ GALATASARAY MAÇ TAKVİMİ
12 Aralık 2024 Perşembe
20:45: Malmö - Galatasaray
21 Ocak 2025 Salı
18:30: Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak 2025 Perşembe
23:00: Ajax - Galatasaray
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BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
12 Aralık 2024 Perşembe
23.00 Bodø/Glimt – Beşiktaş
22 Ocak 2025 Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Athletic Club
30 Ocak 2025 Perşembe
23.00 Twente – Beşiktaş
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UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
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