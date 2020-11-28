Canlı tıbbi sülükte 2021 yılı ihracat kotası 2 ton olarak belirlendi

AA

Tarım ve Orman Bakanlığının, Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2021 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının kullandırılması amacıyla yapılan iş ve işlemlere ilişkin uygulamaları kapsıyor.

Buna göre, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olan ve tıbbi tedavi amaçlı kullanılan söz konusu sülüğün yurt dışına ihracı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye'nin sülük miktarını korumak ve devamlılığını sağlamak amacıyla 2020'de olduğu gibi 2021 yılı içinde 2 bin kilogram ile sınırlandırıldı.

Bu kapsamda 2021 yılı için yurt dışına tıbbi sülük ihraç etmek isteyenler, 15 gün içerisinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne müracaat ederek ihracat kotası talebinde bulunabilecek.

İhracat kotasının dağılımı ve hak kazananlar, "www.tarimorman.gov.tr/BSGM" internet adresinden ilan edilecek.