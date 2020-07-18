CANLI | TFF 1. Lig'de hangi maçlar var? Maç programı 18 Temmuz

TFF 1. Lig'de 33. haftada Hatayspor'un Süper Lig'e yükselmeyi garantilemesinin ardından son haftada 4 ekipten biri daha Süper Lig vizesi alacak. Adanaspor'u 2-1 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor'un ardından doğrudan Süper Lig'e yükselecek son takım için 4 aday bulunuyor. Son hafta maçları öncesinde 59 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 58 puana sahip Adana Demirspor, 57 puana ulaşan Akhisarspor ve 56 puanlı Bursaspor ikinci sıra için iddiasını sürdürüyor.

Giresunspor: 0 - Altay: 2 (27' Paixao, 33' Özgür)

(İlk yarı oynanıyor...)

GİRESUNSPOR: Onurcan, Atakan, Murat, Berkan, Ertuğrul, Mehmet, Alpay, Himmet, Arda, Valle, Veysel

ALTAY: Cihan, Erhan, Abdulhamit, Cenk, Özgür, Turgut, Yılmaz, Putsila, Kerim, Tatos, Paixao

BB Erzurumspor: 2 - Ümraniyespor: 0 (7' Emrah, 30' Hamroun)

(İlk yarı oynanıyor...)



BB ERZURUMSPOR: Sehic, Murat, Osman, Aykut, Mücahit, Scuk, İbrahim, Emrah, Sissoko, Hamroun, Ömer

ÜMRANİYESPOR: Burak, Muharrem, Emre, Fernandes, Gökhan, Bentley, Muhammed, Hasic, Gomis, Bahadır, Mücahit

Hatayspor: 2 - Bursaspor: 0 (19' Gökhan, 30'Rahman Buğra)

(İlk yarı oynanıyor...)



HATAYSPOR: Ömer, Furkan, Soner, Yusuf, Yasin, Gökhan, Buğra, Ouali, Caner, Mesut, Diop

BURSASPOR: Emrullah, İsmail, Cüneyt, Sedat, Onur, Emirhan, Aykut, Selçuk, Recep, Ali, Seleznov

Adana Demirspor: 1 - İstanbulspor: 0 (31' Erkan pen.)

(İlk yarı oynanıyor...)



ADANA DEMİRSPOR: Vedat, Tarık, Rassoul, Mitrovic, Mehmet, Erkan, Sinan, Traore, Tevfik, Kosecki, Dibba

İSTANBULSPOR: Yusuf, Rıdvan, Ali, Wellington, Alperen, Yusuf, Melih, Kağan, Onur, Berkay, Emir

FATİH KARAGÜMRÜK: 1 - ADANASPOR: 0 (11' Emeghara)

(İlk yarı oynanıyor...)



FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut, Ramazan, Fatih, Yalçın, Alparslan, Attamah, Ndao, Zeki, Sabo, Darri, Emeghara

ADANASPOR: Karacic, Savaş, Uğurcan, Evren, Mustafa, Celil, İbrahim, Roni, Etame, Ergin, Ahmet

Akhisarspor: 0 - Keçiörengücü: 3 (16' ve 32' Cem, 39' Abdulkadir)

(İlk yarı oynanıyor...)



AKHİSARSPOR: Lukac, Vrsajevic, Uğur, Cocalic, Kadir, Rotman, Erhan, Ali, Burhan, Ergin, Cikalleshi

KEÇİÖRENGÜCÜ: Muhammed, Abdulkadir, Samet, Erdi, Soner, Süleyman, Cem, Uğur, Burak, Dialiba, Kone

İKİNCİLİK HESAPLARI

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son hafta kendi evinde Cesar Grup Ümraniyespor'u mağlup etmesi halinde geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e dönecek. Erzurum ekibinin olası puan kaybında takipçilerinin alacağı sonuçlar ikinciyi belirleyecek.

Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselebilmesi için Erzurumspor'un puan kaybetmesi ve Adana ekibinin galip gelmesi gerekiyor. Sezon sonunda iki takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Adana Demirspor veya üç ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor ve Bursaspor arasındaki puan eşitliklerinde Adana Demirspor rakiplerini geride bırakacak.

Akhisarspor'un Süper Lig vizesi alabilmesi için Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yenilmesi, Adana Demirspor'un puan kaybetmesi ve Akhisarspor'un kazanması gerekiyor. Sezon sonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akhisarspor'un aynı puana gelmeleri halinde üst sırada yer alacak ekibi genel averaj belirleyecek. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 13, Akhisarspor'un 9 averajı bulunuyor.

Bursaspor'un Süper Lig'e yükselebilmesi için Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Adana Demirspor'un yenilmesi, Akhisarspor'un en fazla 1 puan almasının yanı sıra genel averajda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u geçmesi gerekiyor. Bursaspor son haftaya 10, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 averajla giriyor.

PLAY-OFF'A SON BİLET

Son haftaya 53 puanla 6. sırada giren Fatih Karagümrük ile 51 puanlı Altay'dan biri play-off bileti alacak son takım olacak. Son haftada Fatih Karagümrük'e en az 1 puan play-off için yeterli olacak. Altay'ın 6. duruma gelebilmesi için Fatih Karagümrük'ün yenilip Altay'ın Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönmesi gerekiyor.

DÜŞME HATTI

Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından lige veda edecek son ekip Osmanlıspor veya Boluspor olacak. Boluspor, Eskişehirspor deplasmanında en az 1 puan aldığı takdirde Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının sonucuna bakmaksızın lige tutunacak.

Osmanlıspor'un ligde kalabilmesi için Boluspor'un mağlup olup, kendisinin kazanması gerekiyor.