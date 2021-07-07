Akşener'den özelleştirme eleştirisi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zamları eleştiren Akşener şunları söyledi:

"Sabah söylediğini akşam yalanlayan, 5-6-11 maaşlı kifayetsiz danışmanlarının elinde adeta oyuncak olan, Allah'ın tek bir günü bile 'hata yaptık' diyemeyen garip bir ruh haliyle karşı karşıyayız. Tüm icraatlarını 'dünya bizi kıskanıyor' alışkanlığıyla dile getiren Sayın Erdoğan, batılı ülkelerde covid aşılarının 'ücretli yapılıyor' dedi. Bunun üzerine Avrupa'dan kahkaha sesleri yükseldi biz utandık ama Sayın Erdoğan hiç utanmadı.

Dünyanın bütün ülkeleri aşıyı ücretsiz yaptırıyor, aşı yaptırmaları için gençlerine ödül veriyor, esnafına, memuruna, çiftçisine nakit destekler sağlıyor. Sayın Erdoğan'ın İngiltere bu süreçte işyerlerine 15'er bin pound hibe destek verdi. Devlet herkesin maaşının yüzde 85'ini 1,5 yıl boyunca ödedi. Bütün işyerlerine 0'a yakın faizle 50 bin pound kredi verdi.

Bu gerçekler öyle hızlı gün yüzüne çıktı ki, Sayın Erdoğan çıktı 'Biz de diğer ülkeler gibi ücretsiz yapıyoruz' dedi. Aşıyı sen ücretli satıyorsun. Çaktırmadan yapıyorsun. Önce elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12 zam yaptın. 4 kişilik bir aile bir sene boyunca yeni zam yapılmazsa fazladan 600 lira ödeyecek. 1 doz BionTech aşısının maliyeti 100 lira. Böyle bir tezgah olabilir mi, böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Senden başka temel ihtiyaçlara zam yapan devlet başkanı var mı?

Elektriğe sadece 1 kuruş zam yapıldığında vatandaşımızın cebinden 2,3 milyar lira çıkıyor. Pandemi boyunca vatandaşına 10 milyar liralık destek veren AK Parti, tek kalemde yaklaşık bunun 3 katını geri alıyor demek. Pandemi boyunca iktidarın destek olmak yerine daha da borçlandırdığı işletmelere maliyet demek; işsizlik, yoksulluk demek. Son 3 yılda elektriğe 8 kere zam yapıldı yüzde 198,6 oldu. Şimdi gelip biri bana partili cumhurbaşkanlığı sistemi ne diye sorsa; zamdır, zulümdür derim. Bu ucube sistemin özeti tam olarak budur."

KOCAELİ, MALATYA VE ISPARTA ZİYARETLERİ

İYİ Parti lideri Akşener, Kocaeli, Malatya ve Isparta'daki ziyaretlerine ilişkin notları aktardı. Akşener, "Sayın Erdoğan bizi babamız sayıyor, vatandaş da bu inancı kabul etmiş ama ailenin içinde haksızlık yaptığını söylüyor. Sayın Erdoğan'ın yerinde olsam vatandaşların ne dediğini bizzat izlerdim, durumun ne kadar vahim olduğunu görürdüm" diye konuştu.

Akşener, "Sayın Erdoğan, bunlar Andersen'den masallar değil. Türkiye'nin gerçekleri. Böyle duyarsızlık, beceriksizlik olmaz. Ya bu yoldan döneceksin ya da ilk seçimde tıpış tıpış gideceksin" ifadelerini kullandı.

Tütün üreticilerinin sıkıntılarını Meclis'e taşıyan Akşener, "81 ilimizin tamamında tütün satarak ekmek yiyen yüzbinlerce insanımız var. Sayın Erdoğan sen farkında olmayabilirsin ama ülkemiz üzerinde Covid diye bela var. Üreticilerimiz salgında bin türlü belayla mücadele etti. Şimdi diyorsun ki 'Hepinizi yakarım'. Böyle devlet insanlığı olmaz. Bu millet seni öyle bir yakacak ki şaşırıp kalacaksın" dedi.

MKE VE TEİAŞ'IN ÖZELLEŞTİRMESİ

İYİ Parti lideri Akşener, MKE ve TEİAŞ'ın özelleştirilmeleri hakkında şunları söyledi:

"AK Parti iktidarı milletimizin hazinesini boşalttığı yetmemiş gibi, milletimize ait ne varsa satma peşinde. MKE'nin ardından TEİAŞ var. Kamunun olan bu şirket 2020'de 14,9 milyar lira ciro yapıp, kar etti. Buna rağmen özelleştirilmesi için düğmeye basıldı. Her seferinde 'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan piyasa yapılarının anlatıldığı derslerde uyumayı tercih etmiş. Kendisine ekonomiyle ilgili ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ekonomide doğal tekel diye bir kavram vardır. Elektrik iletimi sektörü böyle bir sektördür. Elektrik iletimi özel bir şirkete geçerse, toplumun zararına olacak şekilde artabilir. TEİAŞ kar amacı gütmemesi gereken bir kurumdur. Bu kurumun kontrolü kamuda olmazsa, bekanın zart dediği yer burası. Bağımsızlığımızı tehlikeye sokabilecek bu yanlıştan dön."

"Faiz sebep, enflasyon sonuçtur anlayışının getirdiği durum ortada" diyen Akşener, "Türkiye 3 yıl öncesini bile mumla arar oldu. Kayıtdışı ekonomi, enflasyon, ithalata bağımlılık gibi Sayın Erdoğan da Türkiye ekonomisinin yapısal bir sorunu haline gelmiştir. Bu zihniyet Türkiye'nin en büyük yapısal sorunudur. Sayın Erdoğan ve arkadaşları gitmeden Türkiye zenginleşemez, özgürleşemez. Bu değişimi ne kadar önce yaparsak o kadar hayırlıdır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN İNTERNET ALTYAPISI VE 5G

"Şimdi anlatacaklarımı 50 yaş üstü anlayacak mı bilmiyorum" diye konuşan İYİ Parti lideri Akşener, "Son 20 yılda 3G'den 5G'ye hızlı geçişimizin nedeni veri hızına ihtiyacımızın artışıdır. Türkiye bu hızın neresinde? Belli ki diğer ülkelere yetişemiyoruz. Peki ucuz mu, biz bu yavaş internete gelirimizin yüzde 2'sini ödüyoruz. internet hızı bu kadar mı fark ediyor, ediyor. İnternet hızıyla ekonomik büyüme arasında çok yakın bir ilişki var. İnternet hızlandıkça ekonomi büyüyor. İstihdamın da internetle yakından ilişkisi var. İnternete erişim arttıkça istihdamın da yüzde 1,8 artacağını gösteriyor" dedi.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya değişiyor. Gelişen teknoloji beraberinde yeni değer setleriyle geliyor. Gençler internet üzerinden yeni bir dünya kuruyor. Dijital göçebelikten, yeni medyadan, e-spordan bahsediyoruz. Bu düşük hızla küresel trendleri yakalayabilir miyiz, yakalayamayız. Uzaktan çalışanları ülkemize çekmemiz mümkün mü? E-spor 7-8 senedir hayatımızda olan bir kavram. E-spor dünya çapında 500 milyon izleyiciye ulaşan bir spor organizasyonu. 100 milyar dolarlık bilgisayarlık oyun pazarından alacağınız payı da belirliyor."