BİLET FİYATLARI NE KADAR?

"Bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak belirlendi. 100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra, ikinci kategori ikramiyesi 7 milyon 500 bin TL olacak. Oyunseverler, 29 Ekim biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alabilecek."