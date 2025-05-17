Dünyanın farklı noktalarından pek çok ülkenin katıldığı, birbirinden renkli seslerin sahne aldığı Eurovision'a bu yıl İsviçre'de düzenleniyor. Yarı finalin ardından, finale yükselme başarısı gösteren ülkeler belli oldu. Tüm dünyada yakından takip edilecek organizasyon Sven Epiney ve Mélanie Freymond sunuculuğunda gerçekleşecek. Peki, "Eurovision 2025 ne zaman, saat kaçta? 2025 Eurovision Şarkı Yarışması hangi kanalda, hangi ülkeler katılıyor?" İşte Eurovision 2025 canlı izle ekranı...