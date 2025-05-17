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        Haberler Bilgi Gündem CANLI İZLE | Eurovision 2025 finali saat kaçta? 2025 Eurovision Şarkı Yarışması hangi kanalda canlı yayınlanacak, hangi ülkeler katılacak?

        Eurovision 2025 canlı izle: Eurovision 2025 Şarkı Yarışması saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        2025 Eurovision Şarkı Yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yılki yarışma, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı "The Code" adlı şarkısıyla Nemo'nun kazanmasının ardından İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleşecek. 37 ülkenin katıldığı 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nda pek çok sanatçı sahne alacak. Peki, "Eurovision 2025 saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Eurovision 2025 canlı yayın kanalı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 20:43 Güncelleme: 17.05.2025 - 20:43
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        • 1

          Dünyanın farklı noktalarından pek çok ülkenin katıldığı, birbirinden renkli seslerin sahne aldığı Eurovision'a bu yıl İsviçre'de düzenleniyor. Yarı finalin ardından, finale yükselme başarısı gösteren ülkeler belli oldu. Tüm dünyada yakından takip edilecek organizasyon Sven Epiney ve Mélanie Freymond sunuculuğunda gerçekleşecek. Peki, "Eurovision 2025 ne zaman, saat kaçta? 2025 Eurovision Şarkı Yarışması hangi kanalda, hangi ülkeler katılıyor?" İşte Eurovision 2025 canlı izle ekranı...

        • 2

          EUROVİSİON YARI FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Eurovision 2025 finali 17 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de başlayacak.

        • 3

          EUROVİSİON 2025 CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

          Eurovision 2025 "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

          EUROVİSİON 2025 YARI FİNAL YAYIN İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          İLK YARI FİNALİ KAZANAN ÜLKELER VE ŞARKILARI

          Norveç: Kyle Alessandro – Lighter

          Arnavutluk: Shkodra Elektronike – Zjerm

          İsveç: KAJ – Bara Bada Bastu

          İzlanda: VÆB – RÓA

          Hollanda: Claude – C’est La Vie

          Polonya: Justyna Steczkowska – GAJA

          San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

          Estonya: Tommy Cash – Espresso Macchiato

          Portekiz: NAPA – Deslocado

          Ukrayna: Ziferblat – Bird of Pray

        • 5

          15 Mayıs Perşembe akşamı yapılan ikinci yarı finalde ise 16 ülke yarıştı.

          Finale kalan ülkeler ve temsilcileri şöyle oldu:

          Ermenistan: PARG – SURVIVOR

          Avusturya: JJ – Wasted Love

          Danimarka: Sissal – Hallucination

          Finlandiya: Erika Vikman – ICH KOMME

          Yunanistan: Klavdia – Asteromáta

          İsrail: Yuval Raphael – New Day Will Rise

          Letonya: Tautumeitas – Bur Man Laimi

          Litvanya: Katarsis – Tavo Akys

          Lüksemburg: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son (pictured above)

          Malta: Miriana Conte – SERVING

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