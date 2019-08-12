12 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Canlı hayvan ithalatı bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 azalırken, ihracatta yüzde 32'lik artış kaydedildi.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin son yıllarda hayvancılığı geliştirmek için attığı adımlar dış ticaret rakamlarına yansıdı.
Türkiye bu yıl ocak-haziran döneminde geçen yılın ilk yarısına göre canlı hayvan ihracatından 8 milyon dolar daha fazla gelir elde etti.
Bu yılın ilk yarısında yüzde 32'lik artışla 36 milyon dolarlık canlı hayvan ihracatı gerçekleştirilirken, bu rakam geçen yıl 28 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin canlı hayvan ithalatı yüzde 63 azalarak 326 milyon 564 bin dolara geriledi. Böylece, geçen yılın ilk yarısında yapılan 884 milyon dolarlık canlı hayvan ithalatı 558 milyon dolar azalmış oldu.
Türkiye'nin ithalat yaptığı ülkelerin ilk sırasını Latin Amerika ülkesi Uruguay alırken bu ülkeyi Brezilya, Macaristan ve Avustralya takip etti. Bu dönemde Uruguay'dan 108 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi.
EN ÇOK İHRACAT SURİYE'YE
Türkiye'nin en fazla canlı hayvan ihraç ettiği ülke 22 milyon dolar ile Suriye oldu. Bu rakam, toplam canlı hayvan ihracatının yüzde 63'ünü oluşturdu.
Suriye'nin ardından, Türkiye'nin 2 milyon doların üzerinde ihracat yaptığı diğer ülkeler sırasıyla Lübnan, Türkmenistan ve Katar olarak kayıtlara geçti.
Canlı hayvan ihracatında şehir bazında ilk sırayı 12,4 milyon dolarla Adana aldı. Toplam ihracatın yüzde 33,6'sı bu kentten gerçekleştirildi. Kilis, Bursa, İstanbul ve Gaziantep de 3 milyon doların üzerinde ihracat yapan iller olarak dikkati çekti.
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