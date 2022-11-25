Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul Tersane Komutanlığında Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Pakistan Cumhurbaşkanı Şahbaz Şerif, heyetin önemli üyeleri, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bugün MİLGEM gemilerinden denize indirilmesi için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tüm emek sahiplerini şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

"PAKİSTAN'IN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Pakistan'ın önemli bir kısmını sular altında bırakan sel felaketi sonrasında ortaya çıkan görüntüler hepimizin yüreğini dağladı. Bizde Pakistan halkı için elimizdeki imkanları seferber olduk. Bu zor günlerin üstesinden gelebilmek için geçmişte olduğu gibi gelecekte de Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz.

Savunma sanayi Pakistan ile işbirliğimizin önemli sac ayaklarından biri.

Terörün her türlüsüne karşı verdiğimiz mücadele sınır içi ve dışında sürecek. Teröristlere karşı müsamaha göstermemizi bizden kimse beklemesin.

Bize kimse ders veremez. Türkiye terör stratejisini devam ettirmekte kararlı. Kimsenin icazetini aramayız. Sınır hattımızda teröristleri silaha boğanlar bize ders veremez. Teröristleri destekleyenler hesaplarını yapsın.

2023 savunma sanayimizde birçok ilki gerçekleştireceğimiz bir yıl olacak.

Dördüncü ve son gemimizi de Allah'ın izniyle Pakistanlı kardeşlerimize 2025'in şubat ayında teslim etmeyi planlıyoruz.

Savunma sanayi alanında Türkiye'yi dünyanın süper liginde ilk sıralara taşıyana kadar durmayacak, mücadelemizi sürdüreceğiz.