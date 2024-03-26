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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları: YÜKSELİYOR! 26 Mart 2024 anlık altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 26 Mart Salı canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları yükseliş trendine devam ediyor. Ons değeri ile döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmelerinden etkilenen altın fiyatları yükseliyor. 26 Mart Salı gününe değer kazancıyla başlayan gram altın fiyatı bugün 2 bin 45 liradan satılıyor. İşte, 26 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile anlık 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

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        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 07:45 Güncelleme: 26.03.2024 - 07:46
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