Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 26 Mart Salı canlı altın fiyatları
Altın fiyatları yükseliş trendine devam ediyor. Ons değeri ile döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmelerinden etkilenen altın fiyatları yükseliyor. 26 Mart Salı gününe değer kazancıyla başlayan gram altın fiyatı bugün 2 bin 45 liradan satılıyor. İşte, 26 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile anlık 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası ve Fed faiz kararı açıklamalarının ardından dalgalı bir seyir altın fiyatlarında ibre yukarı döndü. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Mart 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları tablosu haberimizde...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Bir önceki kapanışı 2 bin 243 TL'den yapan gram altın bugün 2 bin 245 TL'ye kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 3 bin 668 TL'den kapanış yaparken; şu anda 3 bin 673 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.245,40
Satış: 2.245,70
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.170,71
Satış: 2.171,03
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.592,65
Satış: 3.671,73
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.370,59
Satış: 14.641,99
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.162,84
Satış: 7.343,45
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.370,59
Satış: 14.641,99
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.047,95
Satış: 16.425,93
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.291,66
Satış: 1.713,13
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.194,44
Satış: 2.328,81