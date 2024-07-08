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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları son dakika 8 Temmuz 2024! Altın fiyatları düşüyor! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlar düşüyor! 8 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Altın birkaç gündür yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Pazartesi gününe düşüş ile başlasa da genel anlamda gram ve çeyrek altın fiyatları iyi bir rakam üzerinden seyrediyor. Bugün gram altın 2 bin 501 TL'den, çeyrek ise 4 bin TL'den işlem görüyor. İşte, 8 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 07:33 Güncelleme: 08.07.2024 - 07:56
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