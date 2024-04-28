Altın alacaklar dikkat! İşte canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son haftalarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları hafif bir yükseliş yaşadı. Bugün güncel ons altın değeri 2 bin 338 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 438 TL'den alıcı buluyor. İşte altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşların 'güvenli limanı' altın fiyatları bir önceki kapanışının biraz üzerinde hafif bir yükselişten alıcı buluyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Nisan 2024 Pazar günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 28 Nisan Pazar günü 2 bin 438 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 983 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 987 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.438,11
Satış: 2.438,67
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.337,05
Satış: 2.338,87
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.900,98
Satış: 3.987,23
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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 15.603,90
Satış: 15.900,15
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.777,57
Satış: 7.974,46
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.603,90
Satış: 15.900,15
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.496,85
Satış: 16.918,20
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.335,09
Satış: 1.766,97
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.265,02
Satış: 2.407,50