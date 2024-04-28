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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: 29 Nisan altın fiyatları ile çeyrek altın ile gram altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! İşte canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son haftalarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları hafif bir yükseliş yaşadı. Bugün güncel ons altın değeri 2 bin 338 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 438 TL'den alıcı buluyor. İşte altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 07:34 Güncelleme: 28.04.2024 - 23:51
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