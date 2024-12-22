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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları 22 Aralık 2024: Altın dalgalı seyrediyor! Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar?

        Altın dalgalı seyrediyor! 22 Aralık 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Hafta boyu inişli çıkışlı bir seyir gösteren altın fiyatları yatırımcıları tarafından dikkatle takip ediliyor. 3 bin TL'ye kadar yükselen gram altın zaman zaman eski eski ivmesini yakalasa da bir süredir düşüş yaşamaya devam ediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 22 Aralık 2024 güncel gram, çeyrek ve altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 08:35 Güncelleme: 22.12.2024 - 20:17
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