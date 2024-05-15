Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.173,42 %1,17
        DOLAR 32,2623 %-0,09
        EURO 34,9703 %-0,03
        GRAM ALTIN 2.447,08 %0,03
        FAİZ 42,60 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,68 %-0,10
        BITCOIN 61.922,00 %0,56
        GBP/TRY 40,6381 %-0,13
        EUR/USD 1,0829 %0,09
        BRENT 82,88 %0,61
        ÇEYREK ALTIN 4.000,97 %0,03
        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları alış-satış tablosu: 15 Mayıs 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükseliyor! 15 Mayıs Çarşamba günü güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons değeri ve dolar kurundan etkilenen altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. 15 Mayıs Çarşamba günü önceki kapanışın hemen üzerinde başlayan gram altın saat 07:25 itibarıyla 2 bin 450 liradan alıcı buluyor. İşte, 15 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 07:30 Güncelleme: 15.05.2024 - 08:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzaklaştırma kararı aldırdı! Boşandı ama yetmedi!
        Uzaklaştırma kararı aldırdı! Boşandı ama yetmedi!
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        ABD İsrail'e silah sevkiyatı için harekete mi geçti?
        ABD İsrail'e silah sevkiyatı için harekete mi geçti?
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Arda Güler şov devam ediyor!
        Arda Güler şov devam ediyor!
        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Hastalığına kafa tuttu"
        "Hastalığına kafa tuttu"
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Cip kaldırımdaki yayalara çarptı: 5 yaralı
        Cip kaldırımdaki yayalara çarptı: 5 yaralı
        Defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü! Olay anı kamerada
        Defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü! Olay anı kamerada
        Pazarcılar birbirine girdi!
        Pazarcılar birbirine girdi!
        Şikayet edildiğini öğrenince vurdu!
        Şikayet edildiğini öğrenince vurdu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Filistin destekçisi Harvardlılar duyurdu: Okul yönetimiyle anlaştık
        Filistin destekçisi Harvardlılar duyurdu: Okul yönetimiyle anlaştık
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Habertürk Anasayfa