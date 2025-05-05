Altın fiyatları yükselişe geçti! Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
Altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Altın 2 haftalık kaybından sonra bu hafta açıklanacak Fed faiz kararı öncesi yükselişe geçti. Dün akşam saatlerinden itibaren altının gram fiyatı 4.108 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Mayıs 2025 altın fiyatları alış satış tablosu...
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Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın ikinci günü için araştırılıyor. Altın, bu yılki ilk arka arkaya haftalık kaybının ardından yükseldi. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde belirsiz görünümü değerlendiriyor. Anlık verilere göre ons altın 3313 TL’den, çeyrek altın 6574 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 6 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.108,7610
Satış: 4.109,2450
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.313,73
Satış: 3.314,37
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.574,0200
Satış: 6.718,6200
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.317,54
Satış: 26.814,79
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.012,00
Satış: 27.197,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.110,62
Satış: 13.441,65
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.317,54
Satış: 26.814,79
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.489,81
Satış: 28.183,93
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.267,23
Satış: 3.213,48
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.780,09
Satış: 3.980,55
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.093,00
Satış: 68.060,00
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