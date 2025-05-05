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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 6 MAYIS: Altın Fed kararı öncesi yükselişe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişe geçti! Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Altın 2 haftalık kaybından sonra bu hafta açıklanacak Fed faiz kararı öncesi yükselişe geçti. Dün akşam saatlerinden itibaren altının gram fiyatı 4.108 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Mayıs 2025 altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 07:20 Güncelleme: 06.05.2025 - 00:26
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