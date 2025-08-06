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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS 2025: Altın hafif geriledi! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları hafif geriledi! İşte 6 Ağustos 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın alış ve satış fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın, doların hafif toparlanmasıyla birlikte Asya piyasalarında bir miktar düşüş yaşadı. Altının gramı, bugün saat 09.40 itibarıyla 4 bin 418 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 7 bin 223 liradan alıcı buluyor. İşte 6 Ağustos 2025 Çarşamba Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 07:40 Güncelleme: 06.08.2025 - 09:45
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