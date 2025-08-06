Altın fiyatları hafif geriledi! İşte 6 Ağustos 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın alış ve satış fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın, doların hafif toparlanmasıyla birlikte Asya piyasalarında bir miktar düşüş yaşadı. Altının gramı, bugün saat 09.40 itibarıyla 4 bin 418 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 7 bin 223 liradan alıcı buluyor. İşte 6 Ağustos 2025 Çarşamba Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları!
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Canlı altın fiyatları 6 Ağustos Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın üçüncü iş gününde dolar, bir önceki seansta ulaştığı bir haftalık en düşük seviyesinden hafif toparlandı. Bu durum diğer para birimleri karşısında altının cazibesini azalttı. Altın fiyatları, Asya piyasalarında bir miktar düşüş yaşadı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 6 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.417,7980
Satış: 4.418,3080
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ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.373,19
Satış: 3.373,85
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.068,4800
Satış: 7.223,9300
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.273,9100
Satış: 28.807,3700
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.642,00
Satış: 28.833,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.093,17
Satış: 14.448,23
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.274,70
Satış: 28.808,09
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.105,74
Satış: 29.839,82
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.407,62
Satış: 3.376,90
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.007,88
Satış: 4.219,70
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.341,00
Satış: 71.973,00
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