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CANLI ALTIN FİYATLARI | 5 Temmuz 2023 Çarşamba güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Değer artışı devam ediyor! 5 Temmuz 2023 güncel altın fiyatları son durum

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Altının ons fiyatı, 4 günlük yükseliş eğilimine devam ediyor ve 1.927 dolardan işlem görüyor. Kritik eşik olan bin 600 lirayı aşan gram altın fiyatı da değer kazanarak 1.617 lira seviyesinden alıcı buluyor. İşte, 5 Temmuz 2023 Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile canlı gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatları son durum...

Giriş: 05.07.2023 - 16:15 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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