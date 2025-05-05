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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 5 MAYIS 2025: Altın Fed öncesi yükselişe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 5 Mayıs 2025 Pazartesi haftanın ilk işlem günü için araştırılmaya başlandı. Altın 2 haftalık kaybından sonra bu hafta açıklanacak Fed faiz kararı öncesi yükselişe geçti. Anlık verilere göre, saat 07.20 itibarıyla atının gram fiyatı 4033 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 5 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 07:20 Güncelleme: 05.05.2025 - 07:35
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