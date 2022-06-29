Altın fiyatları son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. G7 Liderler Zirvesi’nde varılan anlaşma doğrultusunda dünya çapında çıkartılan altının yüzde 10’unu üreten Rusya’ya yönelik yaptırım kararı alındı. Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 976,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 15:55 itibariyla 985,88 liradan işlem görüyor. İşte, 29 Haziran altın fiyatları canlı takip ekranı…

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Analistler, artan resesyon ve enflasyon endişeleri arasında varlık fiyatlamalarının zorlaştığını kaydederek, bugün ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankası başkanlarının konuşmalarının altının ons fiyatı üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

ABD yönetimi, Rusya'dan altın ithalatına yasak getirirken, teknik sebeplerden ötürü söz konusu haberin altının ons fiyatı üzerindeki etkisi sınırlı kaldı.

Bugün, ayrıca yurt dışında Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de 1. çeyrek büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.