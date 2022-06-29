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CANLI Altın fiyatları 29 Haziran 2022: Kapalıçarşıda gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları canlı takip ekranı

Altın fiyatları bugün ne kadar? 29 Haziran güncel altın fiyatları: gram altın ve çeyrek altın fiyatları son durum

Altın fiyatları, dolar kurundaki hareketlilik ve resesyon endişeleri nedeniyle dalgalı seyir izliyor. Altın fiyatları dün değer kazanarak günü yüzde 0,6 artışla 976,1 liradan tamamladı. Haftanın üçüncü gününe düşüşle başlayan altın fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. İşte, 29 Haziran Çarşamba 2022 gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları!

29.06.2022 - 16:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • Altın fiyatları son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.  G7 Liderler Zirvesi’nde varılan anlaşma doğrultusunda dünya çapında çıkartılan altının yüzde 10’unu üreten Rusya’ya yönelik yaptırım kararı alındı. Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 976,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 15:55 itibariyla 985,88 liradan işlem görüyor. İşte, 29 Haziran altın fiyatları canlı takip ekranı…

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

    Analistler, artan resesyon ve enflasyon endişeleri arasında varlık fiyatlamalarının zorlaştığını kaydederek, bugün ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankası başkanlarının konuşmalarının altının ons fiyatı üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

     

    ABD yönetimi, Rusya'dan altın ithalatına yasak getirirken, teknik sebeplerden ötürü söz konusu haberin altının ons fiyatı üzerindeki etkisi sınırlı kaldı.

    Bugün, ayrıca yurt dışında Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de 1. çeyrek büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

  • 29 HAZİRAN GRAM ALTIN FİYATLARI KAÇ TL?

    Gram altın fiyatları 29 Haziran Çarşamba günü saat 15:55’de kaydedilen güncel verilere göre 985,88 lira alış ve 989,92 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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  • ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Çeyrek altın fiyatları 29 Haziran Çarşamba günü saat 15:55 itibariyle kaydedilen verilere göre 1.569,05 lira alış ve 1.603,59 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

  • SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    980,26

    980,44

    CANLI SPOT ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

  • ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.825,19

    1.825,57

    CANLI ALTIN/ONS FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

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