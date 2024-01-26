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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları | 26 Ocak Cuma 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın haftayı yükselişle kapatıyor! İşte 26 Ocak altın fiyatları

        Altın alacak kişiler, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. Altın bu haftayı yükselişle kapatıyor. Bugün çeyrek altın 3 bin TL sınırını geçti. İşte, 26 Ocak Cuma canlı altın tablosu ile altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 07:28 Güncelleme: 26.01.2024 - 07:28
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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