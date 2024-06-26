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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI: 26 Haziran 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün kaç TL?

        Altın fiyatları yükseliyor! 26 Haziran altın fiyatları alış-satış tablosu

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin sürmesiyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor. Dün değer kaybeden Altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde yükseliyor. İşte, 26 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 07:38 Güncelleme: 26.06.2024 - 07:40
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