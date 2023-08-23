Altın fiyatları canlı takip ekranı, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından araştırılıyor. Altının ons değeri ve dolar/TL kurundaki son dakika gelişmelerine paralel bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki son durum takip ediliyor. Üst üste değer kaybeden altın fiyatları toparlanmaya başladı. İşte 23 Ağustos yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...

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