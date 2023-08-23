Altın fiyatlarında hareketlilik! 23 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Canlı altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde araştırılmaya devam ediyor. En güvenli yatırım araçlarından biri olarak görülen altın fiyatları günlük ve haftalık bazda hareketli bir grafik çiziyor. Altının ons değeri Mayıs ayında gördüğü zirvenin ardından yüzde 8 oranında geriledi. İşte 23 Ağustos Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...
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Altın fiyatları canlı takip ekranı, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından araştırılıyor. Altının ons değeri ve dolar/TL kurundaki son dakika gelişmelerine paralel bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki son durum takip ediliyor. Üst üste değer kaybeden altın fiyatları toparlanmaya başladı. İşte 23 Ağustos yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.727,92
1.740,66
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ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.902,88
1.903,23
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.660,17
2.718,83
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.640,69
10.842,08
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.303,72
5.437,67
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.640,69
10.842,08
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.375,79
11.659,54
- 9
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.570,41
1.668,63
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