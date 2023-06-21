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CANLI ALTIN FİYATLARI: 21 Haziran 2023 bugün Kapalıçarşı'da çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları düşüşte! 21 Haziran 2023 güncel altın fiyatları son durum

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları düşüşe geçti. Altının ons fiyatı, dün günü 1.937 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda 1.934,46 dolardan alıcı buluyor. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler için canlı gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 21 Haziran 2023 güncel altın fiyatları...

Giriş: 21.06.2023 - 17:59 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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