Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum öncesi risk iştahının düşük seyrettiğini ifade ederek, Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.
Dün açıklanan verilerde ABD'nin konut başlangıçlarının mayısta yüzde 21,7 arttığını hatırlatarak, konut piyasasının sıcak kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugün Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan artıracağının öngörüldüğünü dile getirerek, Fed'in yıl sonu politika faizi projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlediğini söyledi.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.920 doların destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.940 ve 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte, 21 Haziran 2023 güncel altın fiyatları son durum...
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ