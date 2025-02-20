Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 20 Şubat 2025 Perşembe günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın yatırımcıları rekorlara alıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte altın tarafında güçlü kalıcı yükselişler görülmeye başlandı. Hemen her gün rekor üstüne rekor kıran altın, bugün de rekorun kıyısında işlem görüyor. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Şubat 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatları son dakika hareketleri yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından inceleniyor. Altın fiyatları yükselişine devam ediyor. ABD'nin ticaret savaşlarını başlatması, ABD Başkanı Donald Trump'ın jeopolitik söylemleri, faiz tarafında stabil duruş sergileme beklentisi altın tarafında yükselişi getiren nedenler arasında yer alıyor. Bugün ons altın 2.947 TL seviyesindeyken, gram altın 3.443 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
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20 ŞUBAT 2025 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3426 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3421 lira, en yüksek de 3438 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3443 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.443,0490
Satış: 3.443,4460
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.946,4700
Satış: 2.947,1800
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.509,5700
Satış: 5.630,8200
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 22.038,4400
Satış: 22.454,7800
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 23.063,00
Satış: 23.205,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.976,84
Satış: 11.254,42
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 22.022,51
Satış: 22.440,00
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 23.342,18
Satış: 23.926,99
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.927,00
Satış: 2.813,92
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.226,87
Satış: 3.396,88
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 57.304,00
Satış: 57.898,00