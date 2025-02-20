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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 20 ŞUBAT 2025: Altın hızla yükseliyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 20 Şubat 2025 Perşembe günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın yatırımcıları rekorlara alıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte altın tarafında güçlü kalıcı yükselişler görülmeye başlandı. Hemen her gün rekor üstüne rekor kıran altın, bugün de rekorun kıyısında işlem görüyor. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Şubat 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 07:40 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:13
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