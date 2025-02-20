KOCAELİ

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) ve 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarındaki hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.