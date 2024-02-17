Altında yükseliş devam ediyor! İşte 18 Şubat altın fiyatları
"Altın fiyatları ne kadar?" sorusu altın alıp satacaklar tarafından araştırılıyor. Hafta sonuna doğru yükselişe başlayan altın, olumlu bir tablo ile haftayı kapattı. Sizler için güncel altın fiyatlarını derledik. İşte, 18 Şubat Pazar canlı altın tablosu ile altın fiyatları...
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18 Şubat altın fiyatları.... Altın alıp satacaklar tarafından araştırılan altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. Sizler için canlı altın tablosu ile güncel altın fiyatlarını derledik. İşte, 18 Şubat Pazar gram, çeyrek ve tüm altınların güncel fiyatı...
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ALTIN YÜKSELİŞTE!
Altın haftanın son gününde yükselişe başladı. Dün 1.984 TL olan gram altın bugün 1.994 TL oldu. Çeyrek altın ise 3.175 TL'den alıcı bulurken bugün 3.191 TL'ye çıktı.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 1.994,87
Satış: 1.995,21
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.013,23
Satış: 2.013,95
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.191,79
Satış: 3.262,16
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 12.767,16
Satış: 13.008,74
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.363,63
Satış: 6.524,32
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 12.767,16
Satış: 13.008,74
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 13.632,37
Satış: 13.977,87
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.099,32
Satış: 1.487,46
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.881,90
Satış: 1.998,98