Altın haftayı düşüşle kapatıyor! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu hafta küresel çapta yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını tepetaklak etti. ABD ile Çin arasında ticaret müzakereleri konusunda anlaşmaya varılmasının ardından altın, çarşamba ve perşembe günleri sert düşüş göstermişti. ABD verileri ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması sonrası değerli metal, sabah saatlerinde kayıplarının bir kısmını geri almıştı. Ancak altının gram fiyatı, yeniden 4 bin TL'nin altına indi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte 17 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Küresel çapta yaşanan gelişmeler nedeniyle altın fiyatları sert düştü. Perşembe günü ons altın fiyatı 3 bin 120 dolar, gram altın ise 3 bin 889 lira seviyesine kadar gerilemişti. ABD işsizlik maaşı ve ÜFE verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'in konuşmasının ardından sarı metal bir miktar toparlanma gösterdi. Ancak yeniden değer kaybı yaşadı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın ve gram altın kaç TL? İşte, 17 Mayıs 2025 Altın fiyatlarında son durum…
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altının gram fiyatı, saat 17.30 itibarıyla 3.973 TL seviyesinden alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.973,2240
Satış: 3.973,5990
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.204,46
Satış: 3.205,30
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.359,3600
Satış: 6.499,1700
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.428,6300
Satış: 25.907,8700
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.419,00
Satış: 26.615,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.683,80
Satış: 13.003,32
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.447,12
Satış: 25.927,11
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 26.840,23
Satış: 27.531,47
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.216,05
Satış: 3.155,40
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.696,40
Satış: 3.895,75
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 65.640,00
Satış: 66.639,00