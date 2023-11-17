Analistler, ABD ekonomisinde artan yavaşlama sinyallerinin resesyona dönüşüp dönüşmeyeceğine yönelik endişelerle varlık fiyatlarındaki oynaklığın arttığını ifade ederek, bugün gözlerin dünya genelinde açıklanacak yoğun veri takvimine çevrildiğini kaydetti.

ABD'de dün açıklanan verilerin iş gücü piyasasında yumuşamanın devam ettiğini gösterdiğini vurgulayan analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyonla mücadelede zafer ilanı için erken olduğuna ilişkin yönlendirmelerinin piyasaların yön bulmasını zorlaştırdığı yorumunda bulundu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 ve 2.000 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? İşte, 17 Kasım 2023 Cuma canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı son durum...

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