Altın kayıplarını geri aldı! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu hafta küresel çapta yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını tepetaklak etti. ABD ile Çin arasında ticaret müzakereleri konusunda anlaşmaya varılmasının ardından altın, çarşamba ve perşembe günleri sert düşüş göstermişti. ABD verileri ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması sonrası altın kayıplarını geri aldı. Gram altın, güne 4 bin TL'nin üzerinde başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte 16 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Küresel çapta yaşanan gelişmeler nedeniyle altın fiyatları sert düştü. Perşembe günü ons altın fiyatı 3 bin 120 dolar, gram altın ise 3 bin 889 lira seviyesine kadar geriledi. Ancak ABD işsizlik maaşı ve ÜFE verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'in konuşmasının ardından sarı metal bir miktar toparlanma gösterdi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın ve gram altın kaç TL? İşte, 16 Mayıs 2025 Altın fiyatlarında son durum…
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Dün 3889 TL seviyesine kadar inen gram altın, güne 4059 TL seviyesini görerek başladı. Altının gram fiyatı şu sıralar 4015 TL seviyesinden alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.015,0230
Satış: 4.015,4470
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.220,23
Satış: 3.220,94
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.424,0400
Satış: 6.565,2600
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.696,1500
Satış: 26.180,7100
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.491,00
Satış: 26.709,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.805,34
Satış: 13.128,19
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.690,97
Satış: 26.176,09
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 26.710,97
Satış: 27.378,72
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.222,31
Satış: 3.164,78
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.706,76
Satış: 3.909,68
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 65.820,00
Satış: 66.875,00