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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 16 MAYIS 2025: Bugün altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç lira?

        Altın kayıplarını geri aldı! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu hafta küresel çapta yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını tepetaklak etti. ABD ile Çin arasında ticaret müzakereleri konusunda anlaşmaya varılmasının ardından altın, çarşamba ve perşembe günleri sert düşüş göstermişti. ABD verileri ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması sonrası altın kayıplarını geri aldı. Gram altın, güne 4 bin TL'nin üzerinde başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte 16 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 08:35 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:26
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