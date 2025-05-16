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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 16 MAYIS 2025: Altın haftayı düşüşle kapatıyor! Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın haftayı düşüşle kapatıyor! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu hafta küresel çapta yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını tepetaklak etti. ABD ile Çin arasında ticaret müzakereleri konusunda anlaşmaya varılmasının ardından altın, çarşamba ve perşembe günleri sert düşüş göstermişti. ABD verileri ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması sonrası değerli metal, sabah saatlerinde kayıplarının bir kısmını geri almıştı. Ancak altının gram fiyatı, yeniden 4 bin TL'nin altına indi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte 16 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 08:35 Güncelleme: 16.05.2025 - 20:01
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