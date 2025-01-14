Altın fiyatları 14 Ocak Salı günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yükseliş gösteren altın fiyatları, yeni haftada dalgalı seyir izliyor. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Saat 07.20 itibarıyla gram altın 3046 lira, çeyrek altın 4980 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 14 Ocak 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...