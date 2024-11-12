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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 12 Kasım 2024: Altın fiyatlarında düşüş! Bugün gram altın, çeyrek altın, ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında düşüş! 12 Kasım 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Analistler, bu hafta ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Öte yandan, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde izleyeceği ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler ve seçilmeden önce ithalat tarifelerini artıracağına yönelik söylemler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 12 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 07:12 Güncelleme: 12.11.2024 - 07:12
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