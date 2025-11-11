Altın yeni haftaya yükselişle başladı! Bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 11 Kasım 2025 Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD'de tarihin en uzun hükümet kapanışını sona erdirecek bir anlaşmaya yaklaşılması, haftanın ikinci işlem gününde fiyatlamalara pozitif yansıyor. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altın yeni haftaya yükselişle başladı. TSİ 15.45 itibarıyla altının ons fiyatı 4.079 dolardan işlem görürken, gram altın ise 5559 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 11 Kasım 2025 Salı günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Küresel piyasalar yeni haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. ABD’de hükümet kapanışını sona erdirecek bir anlaşmaya yaklaşılması fiyatlamalara pozitif yansıdı. Altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Altının ons fiyatı 4.055 doları test ederek son 2 haftanın zirvesini gördü. TSİ 15.45 sıralarında ise ons altın 4.079 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 11 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.558,4270
Satış: 5.559,1880
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.078,29
Satış: 4.079,10
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.893,4800
Satış: 9.089,2700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.573,9300
Satış: 36.245,9100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.217,00
Satış: 37.477,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.728,00
Satış: 18.174,86
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.567,16
Satış: 36.238,56
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 37.835,06
Satış: 38.799,33
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.146,40
Satış: 4.237,05
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.207,77
Satış: 5.441,17
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 92.698,00
Satış: 93.475,00
