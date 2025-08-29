Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Canik Dağları Nerede? Canik Dağları Hangi Şehirde, İlde, Bölgede? htnrd

        Canik Dağları Nerede? Canik Dağları Hangi Şehirde, İlde, Bölgede?

        Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz kıyılarına paralel olarak uzanan dağ sıraları arasında yer alan Canik Dağları, hem coğrafi özellikleri hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Tarihi süreçte de önemli bir yer tutan bu dağ silsilesi, Karadeniz Bölgesi'nin karakteristik yapısını oluşturan dağlık kuşaklardan biridir. Peki, Canik Dağları nerede, hangi şehirde ve bölgede yer almaktadır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 12:02 Güncelleme: 29.08.2025 - 12:02
        Canik Dağları Nerede?
        Canik Dağları’nın Konumu

        Canik Dağları, Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz bölümünde yer almaktadır. Bu dağ silsilesi, Samsun ilinin iç kesimlerinden başlayarak Ordu ve Amasya’ya kadar uzanır. Karadeniz kıyı şeridine paralel bir şekilde uzanan Canik Dağları, bölgenin iklimini, bitki örtüsünü ve yerleşim düzenini doğrudan etkileyen önemli bir coğrafi yapıdır.

        Kuzeyde Karadeniz kıyı ovası ile sınır oluşturur.

        Güneyde ise İç Anadolu Bölgesi’ne geçiş sahalarıyla bağlantılıdır.

        Coğrafi Özellikleri

        Canik Dağları, Karadeniz Bölgesi’nin kıyı dağları zincirinin önemli parçalarındandır. Yaklaşık olarak 1.500 metreye kadar yükselen tepeleri vardır. Dağlık yapısı nedeniyle dik yamaçlar, derin vadiler ve akarsuların açtığı geçitler bu bölgede yaygındır.

        Bu dağlar, Yeşilırmak ve Kızılırmak havzaları arasında uzanarak bölgenin su kaynaklarını da beslemektedir. Aynı zamanda dağların yüksek kesimleri, yılın büyük bölümünde sisli ve nemli bir görünüme sahiptir.

        İklim ve Bitki Örtüsü

        Canik Dağları’nın kuzey yamaçları, Karadeniz ikliminin etkisiyle daima yeşil ve nemli bir bitki örtüsüne sahiptir. Burada:

        Kayın, gürgen, meşe, kestane ve ladin ağaçları yaygındır.

        Dağların güney yamaçlarında ise İç Anadolu’ya geçişin etkisiyle bozkır bitki örtüsü görülmeye başlar.

        Bu durum, Canik Dağları’nın hem Karadeniz hem de İç Anadolu’nun özelliklerini bir arada barındıran nadir coğrafi alanlardan biri olmasını sağlamaktadır.

        Tarihî ve Kültürel Önemi

        Canik Dağları, tarih boyunca da önemli bir bölge olmuştur. Antik çağlarda bölge, “Canik” adıyla bilinen bir beylik ve yerleşim alanına da ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle dağlara verilen isim, bölgenin tarihî geçmişinden gelmektedir.

        Ayrıca dağların eteklerinde birçok küçük köy, yayla ve tarım alanı yer almakta; yerleşim düzeni ise dağlık coğrafyanın şartlarına göre şekillenmektedir.

        Turizm ve Doğa Sporları

        Canik Dağları, doğal yapısı itibarıyla:

        Doğa yürüyüşleri (trekking),

        Kampçılık,

        Fotoğrafçılık,

        Yayla turizmi gibi faaliyetler için oldukça elverişlidir.

        Özellikle yaz aylarında serin yaylaları ve ormanlık alanları, şehirlerin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için cazip bir kaçış noktasıdır.

        Canik Dağları, Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz bölümünde, Samsun merkezli olarak Ordu ve Amasya illerine uzanan önemli bir dağ silsilesidir. Hem coğrafi konumu hem de doğal zenginlikleri ile Karadeniz’in karakteristik yapısını oluşturan bu dağlar, tarihî geçmişi ve kültürel dokusuyla da ayrı bir öneme sahiptir.

        Doğaseverler için keşfedilmeye değer rotalardan biri olan Canik Dağları, Karadeniz’in eşsiz doğasında saklı kalmış güzelliklerden biridir.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
