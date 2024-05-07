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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da kadın cinayeti! Cani koca Saadet öğretmene tuzak kurmuş! İntihar oyunu - Son dakika haberleri

        Cani koca tuzak kurmuş! İntihar oyunuyla Saadet öğretmeni eve çağırmış!

        Samsun'da, İngilizce Öğretmeni 43 yaşındaki Saadet Çay, boşanma aşamasında olduğu büfe işleten, 48 yaşındaki eşi Adem Çay tarafından evinde göğsünden tabancayla vurularak öldürülmüştü. İddiaya göre, Adem Çay gece saatlerinde eşi Saadet Çay'ı görüntülü arayıp intihar edeceğini, son bir kez çocuklarını görmek istediğini söyledi. Saadet Çay, sevgilisi olduğu belirtilen kişi ve 17 ile 14 yaşındaki çocuklarıyla Adem Çay'ın evine gitti. Burada çift arasında ilçedeki yazlık ev sebebiyle tartışma çıktığı; olayın bu sebeple yaşandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 07:39 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:05
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        Cani koca tuzak kurmuş! İntihar oyunu!
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        Samsun'da olay, İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi’nde, dün gece saatlerinde meydana geldi.

        İddiaya göre, ilçedeki Belediye Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olan 2 çocuk annesi Saadet Çay (43), boşanma aşamasında olduğu büfeci eşi Adem Çay (48) tarafından evinde göğsünden tabancayla vuruldu.

        BEKÇİLER SUÇ ALETİYLE YAKALADI

        DHA'da yer alan habere göre Adem Çay, eşini vurup binadan çıkarken, sokak üzerinde devriye gezen bekçiler tarafından suç aleti tabancasıyla yakalandı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Eve giren ekipler, Çay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çay'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, şüpheli ise gözaltına alındı.

        KATİL KOCANIN SUÇ DOSYASI KABARIK

        Bu arada, Ahmet Çay'ın ‘kasten yaralama’ , ‘tehdit’ , ‘yağma’ gibi suçlardan 19 kaydı olduğu öğrenildi. Adem Çay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        "İNTİHAR EDECEĞİM" DEYİP EVE ÇAĞIRDI

        İddiaya göre, şüpheli Adem Çay gece saatlerinde eşi Saadet Çay’ı görüntülü arayıp intihar edeceğini, son bir kez çocuklarını görmek istediğini söyledi.

        YAZLIK EV KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ

        Saadet Çay, sevgilisi olduğu belirtilen kişi ve 17 ile 14 yaşındaki çocuklarıyla Adem Çay’ın evine gitti.

        Burada çift arasında ilçedeki yazlık ev sebebiyle tartışma çıktığı; olayın bu sebeple yaşandığı öğrenildi.

        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
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