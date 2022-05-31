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Caner Toygar'ın sağlık durumu nasıl? Caner Toygar kimdir, kaç yaşında, hastalığı nedir?

Caner Toygar'ın sağlık durumu nasıl? Damat adayı olarak katıldığı "Gelinim Olur musun?" programında adını Türkiye'ye duyuran Caner Toygar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Peki, Caner Toyar kimdir, kaç yaşında? Caner Toygar'ın hastalığı nedir? İşte merak edilen detaylar...

31.05.2022 - 12:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yıllar önce damat adayı olarak katıldığı "Gelinim Olur musun?" programı sonrası magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Caner Toygar son yıllarda ise Esra Erol'un programında görev alıyor ve sık sık görevi nedeniyle ekrana çıkıyordu. 

     

  • Magaziin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer alan Toygar'ın Instgram hesabın yaptığı son paylaşım ise sevenlerini üzdü. Toygar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, beyninde bir ktle tespit edildiğini, uzun sürredir baş ağrısı çektiğini ve bu kitlenin durumunu keşif için MR çekileceğini duyurdu.

     

  • Togar, paylaşımına "Gece baş ağrılarıyla uyanıp saatlerce agridan duramıyordum MR çekildi, ağrı olan bölgede bir sıkıntı görüldü. Yarın netleşmesi için ilaçlı MR çekilecek umarım kötü birşey çıkmaz..'' notunu düştü.

    Yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

    Yarın beynimdeki görünen kitle çin ilaçlı MR çekilecek. Uamrım kötü bir şey çıkmaz. Merak edip sorduğuunuz için teşekkür ederim.

    Şuan için Toygar'ın beyninde tespit edilen kitlenin niteliği ilgili bir bilgili paylaşımı yapılmadı.

     

  • CANER TOYGAR KİMDİR?

    Caner Toygar, 1 Ocak 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur. Eğitim hayatını lise tahsiline kadar burada sürdüren Caner, sonrasında "Biz Evleniyoruz" isimli evlilik programına katılmış ve burada Tülin ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmiştir.

    2009 yılında müzik konusunda da atılım yapmış ve "Naber Fıstık" isimli albümü çıkarmıştır.

    Evlilik programının ardından bir süre oyunculuk için çabalayan ardından Ataşehir'de köfteci dükkanı açan Caner, bu alanda ilerleyemeyince, ekranlara çıkış nedeni olan evlendirme konseptini kullanarak arkadaşlık sitesi açmıştır.

    Caner Toygar; Kaynana Semra, Çiçekçi Kız ve Lanetli Anahtar yapımlarında oyunculuğunu sergilemiştir.

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