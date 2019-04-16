"BEN HAYATIMDA HİÇBİR ŞEYİ GİZLEMEDİM"



Caner Karaloğlu’nun 1 senedir devam eden boşanma davasıyla ilgili oyuncu, “Uluslararası bir dava sürüyor. 1 senedir ayrılar. İspanya ve Türkiye arasında. Bundan dolayı kimseyi suçlayamazsın. Ben rahatsız olmuyorum. Ben hayatımda her şeyi dürüst, saklamadan devam ediyorum. Ben hayatımda hiçbir şeyi gizlemedim” açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamanın ardından gözler Caner Karaloğlu'nun eşi Elisabeth Mas'a çevrildi.