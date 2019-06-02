Caner Erdeniz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Oyuncu ve sunucu Müge Boz sosyal medya hesabında Galatasaray basketbol takımı oyuncusu olan Caner Erdeniz ile evlenme kararı aldıklarını söyledi. Caner Erdeniz ise sevenleri tarafından merak konusu oldu.

CANER ERDENİZ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Caner Erdeniz 25 Nisan 1987 İzmir doğumludur. Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TED Ankara Kolejliler'de forma giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2.00 boyundaki Caner, Kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır. Eski basketbolcu Mehmet Erdeniz'in oğludur.

Profesyonel kariyerine 2003 yılında alt yapısından yetiştiği Pınar Karşıyaka'da başlayan Caner, 2012-2014 yılları arasında forma giydiği Aykon TED Kolejliler ayrılarak, 23 Haziran 2014'te TBL takımlarından Beşiktaş İntegral Forex ile sözleşme imzaladı. Bir yıl sonra eski takımı TED Ankara Kolejliler'e geri döndü.